Больше 3 тыс. пожаров произошло в Псковской области в 2022 году

За первые девять месяцев 2022 года в Псковской области зарегистрировали больше 3 тыс. пожаров. Общий материальный ущерб оценивается в 300,3 млн рублей.

По данным регионального управления МЧС, почти в 2,5 тыс. случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Еще 227 пожаров связаны с нарушением правил при устройстве и эксплуатации оборудования. Нарушения в устройстве печей спровоцировали 150 возгораний. Об этом сообщает Псковское агентство информации. В регионе зафиксировано 87 случаев поджога, а также 58 пожаров на транспорте.

В результате пожаров погибли 59 человек. Еще 30 человек получили травмы. Спасены 293 человека.

Основная часть пожаров — 2 тыс. случаев — произошли в сельской местности. При возгорания погибли 47 человек. Ущерб от сельских пожаров превысил 49,3 млн рублей.