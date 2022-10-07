«Известия» показали тренировки мобилизованных резервистов

Корреспондент «Известий» Александр Морозов в пятницу, 7 октября, показал процесс подготовки мобилизованных резервистов.

«Пошел один, за ним следом второй. Пришла повестка, брат тоже согласился. Я добровольцем. Для российского солдата сложного нет ничего. Нет такой техники, которую он не покорил, не освоил», — рассказывает мобилизованный.

Инструктор Дирол рассказывает, что в приоритете профиль танкистов.

«Шестой день подготовки уже, экипаж уже более-менее хорошо себя чувствует в танке и показывает неплохие результаты. Берем именно профиль танкистов, легче переобучить того, кто в танке сидел и понимает, как действовать», — сообщает он.

«Мы друг друга поддерживаем, говорим друг другу, что мы все вернемся, а мы вернемся! Поэтому настроение боевое. Всего хватает, еды много, всего много, обмундирование всё дали», — объясняет еще один мобилизованный россиянин.

Инструктор с позывным Лето указывает на понимание необходимости происходящего и серьезности обстановки у мобилизованных.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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