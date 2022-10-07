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Вылов кеты во время путины на Колыме оказался самым низким за 18 лет

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Магаданской области подвели итоги лососевой путины 2022 года. Зафиксировано общее снижение вылова рыбы на 14% в сравнении с четным 2020 годом. Об этом рассказал на заседании регионального правительства глава департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

Только по горбуше отмечено увеличение на 45%. Вылов кеты снизился на 40%, кижуча — на 51%, гольца — на 30%. Таких низких показателей по вылову кеты не фиксировалось с 2004 года.

Всего в путине принимали участие более 2 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, три родовые общины, 26 тыс. рыбаков и 18 предприятий, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на управление информационной политики областного правительства.

Лососевая путина стартовала 25 июня. В заливе Шелихова промысел открылся 30 июня, на реках Яма, Тахтояма, Тауй путина стартовала 7 и 9 июля. Окончание промысла было определено на 4 и 11 сентября в зависимости от водоема. Впервые за много дет в этом году ввели запрет на промышленное рыболовство в Тауйской губе. С первых дней путины было введено количество проходных дней до четырех дней в неделю.

2021 год оказался для Магаданской области абсолютным рекордсменом по вылову. Было поймано 10,5 тыс. т. Однако основу вылова составила только горбуша.

25 мая руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что дефицита икры в 2022 году не ожидается. Однако Россия может ограничить поставки красной икры из-за рисков ее дефицита в том случае, если объема будет недостаточно для «большого экспорта».

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