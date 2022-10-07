Новые трамваи закупят для Челябинска за 2,4 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило закупку 33 новых трамваев для Челябинска. Максимальная стоимость контракта составит 2,4 млрд рублей.

По условиям закупки все низкопольные вагоны должны быть поставлены в челябинской депо в первом полугодии 2023 года. Транспортные средства необходимо оборудовать системой видеонаблюдения, информационными экранами, зарядкой для гаджетов. Об этом сообщает Kursdela.biz.

В стоимость контракта входит доставка и пусконаладка трамваев.

В сентябре сообщалось о пополнении автопарка общественного транспорта Уфы 26 автобусами марки «Нефаз».