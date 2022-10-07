Более 2 т продуктов и воды доставят на Ми-8 в подтопленное на Камчатке село

На Камчатке спасатели оказывают помощь селу Соболево, которое оказалось почти полностью подтоплено из-за дождей. Несмотря на то что уровень воды в реке Большой Воровской снизился и составляет 322 см, затопленными остаются 13 домов и 124 придомовых территории. В Соболевском районе продолжает действовать штормовое предупреждение о возможном подъеме воды в реке.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ГУ МЧС пишет, что сотрудники Камчатского спасательного центра обходят дворы, оказывают адресную помощь жителям. У спасателей есть всё необходимое оборудование, которое может потребоваться в случае ухудшения ситуации, аварийно-спасательные инструменты и плавсредства.

На субботу, 8 октября, запланирован вылет в Соболевский район вертолета Ми-8 МЧС с 1,5 т продуктов и 1 т бутилированной воды на борту. Также вертолет доставит помпы с рукавами для откачки воды и тепловые пушки для просушки помещений. Сначала их применят в детском саду, школе и больнице, а затем будут передавать населению.

6 октября сообщалось, что во время проливных дождей уровень воды в реке Большая Воровская превысил 3,5 м. Из-за резкого подъема воды оказался поврежден мост через реку Пымта, размыты участки дороги, соединяющие Соболево с другими населенными пунктами. Воды на улицах было столько, что люди доставали моторные лодки. Было затоплено 90% придомовых территорий и жилых домов.