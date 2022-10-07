Лесной пожар площадью около 6 га потушили в Башкирии

На территории Зилаирского района Башкирии произошел лесной пожар площадью около 6 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

По данным ведомства, лес загорелся в четверг, 6 октября, в 6 км от села Зилаир. В тушении были задействованы 24 человека и семь единиц техники.

Ликвидацию возгорания объявили в 19:30. Общая площадь пожара составила 5,7 га, уточняет «МедиаКорСеть».

4 октября в Илишевском районе Башкирии произошел крупный пожар на территории сельхозпредприятия. Сгорели коровник площадью 1 тыс. кв. м, пристройка к нему и гараж.