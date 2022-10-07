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Mitsuoka обновила кроссовер Buddy

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Фото: Mitsuoka Motor
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Компания Mitsuoka Motor объявила о легком обновлении своего самого востребованного продукта — ретрокроссовера Buddy. Машина построена на базе Toyota RAV4, однако внешне напоминает культовый американский внедорожник Chevrolet K5 Blazer образца середины семидесятых XX века. Об этом 7 октября сообщил портал Drom.

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Изменения коснулись начинки машины. В базовой комплектации был увеличен по площади дисплей цифрового щитка панели приборов и медиасистемы. Кроме того, был добавлен видеорегистратор.

Mitsuoka стали выпускать модель Buddy в июне 2021 года. Донора, исходную Toyota RAV4, инженеры Mitsuoka оснастили оригинальным оперением и измененной задней частью кузова. Передние крылья, капот, бампер выполнены в стиле Chevrolet K5 Blazer. Оригинальные фары от RAV4 заменили универсальными прямоугольными, в духе Blazer середины семидесятых XX века. В американском стиле сделана никелированная решетка радиатора.

Такой же стиль прослеживается и в задней части машины. У кроссовера оригинальный бампер с хромированной накладкой, а также вертикальные задние фонари от американской модели. Завершают ретроэкстерьер хромированные колпаки колес.

В Mitsuoka не скрывают, что все оригинальные кузовные панели Buddy сделаны из полипропилена и формованного АБС-пластика. Эти технологии обеспечивают высокое визуальное качество и точную геометрию. Ретромашина с современной начинкой предлагается в двух модификациях: с двухлитровым бензиновым агрегатом и гибридной версии, которая включает в себя электромотор и бензиновый двигатель объемом 2,5 л.

В компании подчеркнули, что очередь из заказчиков на автомобиль в ретростиле на домашнем рынке Японии составляет полтора-два года в зависимости от версии машины.

4 октября компания Toyota Motor для внутреннего рынка предложила новую версию компактного кроссовера RAV4. Он имеет в названии приставку Adventure Offroad package II и отличается оригинальным стайлингом. Версия основана на варианте Adventure, который производят с 2021 года, но отличается от него черными матовыми деталями экстерьера. В такой цвет окрашены передний бампер, корпуса боковых зеркал, расширители колесных арок, крыша, багажные рейлинги. Вышеперечисленные кузовные элементы окрашены специальной краской Gori Gori Black — она защищает детали от царапин и легких контактов.

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