Хорватский политик оценил эффективность новых антироссийских санкций ЕС

Евросоюз (ЕС) ввел новые антироссийские санкции, потому что должен был как-то ответить на присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение 7 октября «Известиям» озвучил хорватский политик, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич.

«После такого количества уже введенных санкций от новых мало эффекта, кроме политического. Санкции стали целью сами по себе — санкции из-за санкций. Эти меры вводятся потому, что ЕС должен каким-то образом ответить. Должен быть какой-то ответ, иначе ЕС будет выглядеть слабым или бессильным», — сказал он.

Синчич добавил, что Россия может ожидать новых санкционных волн на протяжении длительного периода, какими бы неэффективными они ни были.

6 октября ЕС принял новый пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал, что санкции ЕС, в том числе распространяющиеся на Запорожскую и Херсонскую области, можно считать их косвенным признанием. Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить решение Евросоюза по санкциям в отношении новых российских территорий.

Санкции против России вводятся рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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