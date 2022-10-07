Ущерб от крупной свалки в Татарстане оценили в 4 млн рублей

Крупную свалку отходов обнаружили в Альметьевске (Республика Татарстан). Ущерб от скопления мусора предварительно оценили в 4 млн рублей.

По данным министерства экологии и природных ресурсов республики, речь идет о скоплении крупногабаритного мусора недалеко от улицы Ризы Фахретдина. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Неизвестные оставляют строительные отходы на площади порядка 300 кв. м. Специалисты юго-восточного территориального управления обнаружили части деревянных конструкций, кирпичи и бетонные блоки.

В управление Росреестра направлен запрос для установления собственника участка. После этого собственнику будет направлено предостережение о ликвидации скопления мусора.

В конце сентября сообщалось о ликвидации большой несанкционированной свалки в городском округе Протвино в Московской области. Площадь замусоренной территории превышала 2,6 тыс. кв. м.