Больницу в ЕАО накажут за нарушения в работе с медицинскими отходами

В ЕАО в Октябрьской центральной районной больнице допускались нарушения при обращении с медицинскими отходами. Проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований проводили представители районной прокуратуры и специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Выяснилось, что в процедурном, стоматологическом и хирургическом кабинетах отсутствуют емкости для сбора медицинских отходов класса Б. Контейнерная площадка для временного хранения медицинских отходов на территории хозяйственной зоны не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено административное дело, сообщает ИА EAOMedia.