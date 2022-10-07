Своя рубаха

Чем ближе зима, тем горячее в Европе становятся отнюдь не батареи, а дипломатические распри между представителями стран Старого Света. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил власти Германии в эгоизме, высказав протест против планов Германии выделить €200 млрд для снижения цен на газ для местной промышленности.

«Сегодня очень часто говорится об эгоизме Германии. Выразительно видно, что не может быть так, чтобы энергетическая политика Европейского союза была реализована под диктовку Германии. Мы хорошо помним, как немецкое государство поучало других в период COVID или ранее в период финансового кризиса. Сегодня это самое государство, используя мощную силу своей экономики, своего капитала, хочет выделить огромные средства, а конкретно €200 млрд на помощь только для своей промышленности», — сказал польский премьер.

Однако Моравецкий, видимо, забыл о том, как Варшава повела себя не менее эгоистично, когда отказалась делиться энергоресурсами с соседями. Такое заявление делала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. По ее мнению, государствам нельзя соглашаться на такой шаг, поскольку никто не знает, какой будет предстоящая зима. Чиновница отмечала, что в нынешней ситуации можно обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.

При этом, надо сказать, что Польша одна из наиболее подготовленных к зиме стран в Европе. Еще до наступления отопительного сезона Варшава рапортовала о том, что ПХГ заполнены газом на все 100%. Правда сейчас они уже начали отбор, но в то же время в конце сентября в строй был введен газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров, предназначенный для транспортировки норвежского газа в Польшу.

Но не успели стихнуть фанфары торжественного запуска балтийской трубы, как поляки начали обвинять Осло в «драконовских» ценах на газ.

«Нам нужна большая переориентация энергетической политики путем ухода от зависимости от газа из России, а также от ископаемого топлива в целом, потому что мы не хотим платить драконовские цены за норвежский газ или любой другой газ», — заявил на днях Матеуш Моравецкий.

Кстати говоря, после того как Норвегия потеснила Россию с лидерских позиций поставщиков голубого топлива в Европу, упреки в сторону королевства стали звучать чаще. После того как норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor отчиталась о рекордной прибыли в $17,6 млрд в первом полугодии, представители концернов в ЕС всё чаще в частном порядке стали заявлять, что Осло следует согласиться на экспорт по сниженной цене.

Но в Норвегии тут же парировали, что это не спасет ситуацию, и отказали замерзающим соседям в помощи. В частности, Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии, отверг возможность предоставления странам ЕС скидки на газ.

«Максимальная цена ничего не сделает с фундаментальной проблемой, а именно с тем, что в Европе слишком мало газа», — заявил он. Понятно, что королевство явно не намерено ограничивать свои доходы, чтобы поддержать то, что они считают бессмысленным делом. В ЕС же пытаются хвататься за каждую соломинку.

Ведь после того как были подорваны «Северные потоки», которые были для строптивой Европы своеобразным неприкасаемым запасом, положение стало совсем плачевным. И дело тут даже не в цене, которая, надо сказать на время забыла о рекордных значениях, а в перспективах.

Именно поэтому канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес решили усилить давление на президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот перестал блокировать строительство газопровода MidCat, который они считают ключом к снижению зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России.

«Мы оба будем продолжать лоббировать более высокую пропускную способность Пиренейского полуострова, чтобы увеличить вклад (этих территорий) в безопасность поставок для всего ЕС», — говорится в оказавшемся в распоряжении Bloomberg проекте заявления, который был направлен правительством Германии по электронной почте.

А всё дело в том, что сегодня испанское королевство занимает важное стратегическое положение на европейском газовом рынке. Во-первых, газ поступает в Испанию по двум газопроводам из Алжира. Кроме того, на ее территории расположено семь из 22 европейских СПГ-терминалов.

Испания сегодня поставляет газ в Европу по двум соединительным трубопроводам, но у них небольшая пропускная способность — около 7 млрд кубометров газа. А газопровод Midcat добавил бы еще 7 млрд. Однако Эммануэль Макрон последовательно выступает против реализации проекта MidCat. Французский лидер уверен, что действующие трубопроводы через Пиренеи используются не в полной мере, поэтому строительство нового объекта будет нецелесообразно. Президент Франции также сталкивается с давлением со стороны экологических групп, которые выступают против проекта.

Три года назад правительства Франции и Испании уже блокировали строительство MidCat. Тогда причиной стала низкая рентабельность проекта, поскольку традиционные углеродные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми.

Да и у Макрона сегодня другая задача. Он надеется, что в ближайшее время, а точнее до 20 октября, сможет уговорить партнеров по ЕС в необходимости установить потолок цены на газ, используемый для производства электричества, чтобы стабилизировать цены на рынке энергоресурсов. Его поддерживают Польша, Италия и Греция, которые разработали предложение для Европейского союза о введении «динамического ценового коридора» на газ в попытке снизить высокие цены на энергоносители и замедлить высокую инфляцию.

Но в этой истории особняком стоит те же Венгрия и Сербия. Лидеры этих стран призывали не вводить потолок цен на российский газ, опасаясь прекращения и тех поставок, которые сегодня продолжаются.

Более того, Александр Вучич прогнозировал, что Европа столкнется с катаклизмом и отключениями электричества в связи с мировым энергетическим кризисом. Он подчеркивал, что только своевременные закупки российского газа спасли Сербию от катастрофы и отключений электричества. По его словам, предстоящая зима в Европе «будет холодной», а следующая зима — «полярной».

Сегодня очевидно, что ни о каком единстве Европы говорить нельзя. В европейских домах будет явно свежо зимними вечерами, чего нельзя сказать о политической сцене. Страсти будут только разгораться, ведь, по сути, эмбарго на российские энергоресурсы еще не вступили в силу, если не считать угля. Но Европа долго и планомерно от него отказывалась в целом. Вероятно, что судьба целостности Евросоюза будет решаться в ближайшие полгода. Как говорится, своя рубаха ближе к телу. Каждый будет тащить одеяло на себя, а как мы все помним из бессмертной басни Ивана Крылова: «кто виноват из них, кто прав, — судить не нам; да только воз и ныне там».

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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