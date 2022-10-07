В Курской области четверо неизвестных при проверке документов устроили перестрелку
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- В Курской области четверо неизвестных при проверке документов устроили перестрелку
В Курской области на границе с Украиной четверо неизвестных при попытке проверки документов устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ.
По информации «Известий», инцидент произошел в районе хутора Кучеров Беловского района. Четверо мужчин были одеты в камуфляжную форму, при них были рюкзаки.
Оказав сопротивление, они скрылись в лесном массиве вблизи хутора Кучеров. На данный момент проводятся поисковые мероприятия.
12 сентября стало известно о задержании мужчины, застрелившего двух человек из ружья. Задержанный возле своего дома в селе Большое Долженково поругался с ранее знакомыми мужчиной и женщиной. В ходе ссоры задержанный схватил ружье и застрелил пару. Потерпевшие скончались на месте.