Семилетний ребенок погиб после пожара в многоквартирном доме в Томске

Ребенок скончался в больнице после пожара в многоквартирном доме в Томске. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Возгорание произошло утром 7 октября в доме на Иркутском тракте. По словам очевидцев, из окна одной из квартир шел дым. В квартире на пятом этаже пожарные обнаружили семилетнего мальчика. Пострадавшего передали медикам, ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение ребенка с огнем.

В Калужской области 5 октября тело мужчины обнаружили после ликвидации пожара в сараях-самостроях. Огонь уничтожил два строения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.