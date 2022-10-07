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Центры военно-спортивной подготовки предложили открыть в Хабаровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Хабаровский край может стать пилотным регионом по созданию центров военно-спортивной подготовки. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

Он уточнил, что сама инициатива принадлежит вице-премьеру — полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Такие центры должны быть направлены на создание условий для занятий спортом. В секциях ребят научат не только самообороне, но и воспитают морально-волевые качества, научат быть патриотами.

Что касается Хабаровского края, то регион подходит для воплощения этой идеи, поскольку обладает всей необходимой инфраструктурой, и самое главное — в крае активная молодежь, сказал губернатор, чьи слова приводит ИА AmurMedia. Он поручил первому вице-губернатору Александру Никитину подготовить соответствующее предложение.

Сейчас в Хабаровском крае совместно с Минобороны РФ аналогичная работа уже проводится. Возрождаются тематические центры «Авангард», открываются дворцы единоборств, отмечает агентство.

Ранее, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

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