Поджог машин возле Москвы-сити. Главное

Неподалеку от бизнес-центра Москва-сити 6 октября мужчина осуществил целенаправленный поджог автомобилей. Злоумышленника задержали, а день спустя стала известна и его личность. Поджигатель оказался автором любительских фильмов ужасов. «Известия» рассказывают, что удалось выяснить о задержанном и его мотивах.

Поджог автомобилей в Москва-сити 6 октября

Инцидент произошел на Пресненской набережной, 12, у башни «Федерация». Мужчина с зажигательной смесью и предметами, напоминающими петарды, в руках поджег свой автомобиль Volkswagen Polo.

Огонь перекинулся и на стоящую рядом машину Jaguar. Позднее оказалось, что она принадлежит 57-летней женщине.

Очевидцы утверждают, что при поджоге злоумышленник вел себя неадекватно, его задержали правоохранители.

Загоревшиеся машины спровоцировали несколько сильных хлопков. По словам очевидцев, незадолго до приезда пожарных произошел мощный взрыв «с белой вспышкой». Однако пострадавших в результате инцидента не было.

Кто поджег автомобили в Москва-сити 6 октября

Дебоширом оказался 26-летний Сергей Арушанов. Он проживает на севере Москвы и числится безработным. Мужчина называет себя режиссером и с 2014 года занимается созданием любительских короткометражек, которые выкладывает на страницы в социальных сетях.

Мотивы действий злоумышленника пока не известны, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.