Проверка начата по факту смерти мобилизованного в новосибирском военном училище
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- Проверка начата по факту смерти мобилизованного в новосибирском военном училище
Тело еще одного мобилизованного гражданина РФ обнаружено в Новосибирском высшем военном командном училище, заявила уполномоченный по правам человека в российском регионе Нина Шалабаева.
«Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших теперь]», — приводит ее слова ТАСС в пятницу, 7 октября.
В училище начата доследственная проверка.
О смерти первого умершего мобилизованного россиянина в училище стало известно 3 октября. Шалабаева тогда уточнила, что кончина произошла во сне.