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Госсекретарь США Блинкен: США обсуждают ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме в четверг, 6 октября, заявил, что администрация страны рассматривает варианты ответных действий на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

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Блинкен также отметил, что американские власти рассматривают варианты ответных действий в том числе по вопросу переоценки отношений с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+, пишет сайт kp.ru. Он указал на то, что Госдеп тесно консультируется с Конгрессом по этой теме, отмечает RT.

«Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», — заявил Блинкен.

При этом Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружение Саудовской Аравии, сообщает телеканал «Звезда».

Госсекретарь назвал решение ОПЕК+ «разочаровывающим и недальновидным», отмечает НСН. По его словам, США предпринимают действия с целью «обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса» в сфере энергетики.

В среду, 5 октября, страны-участницы соглашения ОПЕК+ в ходе очной встречи пришли к договоренности о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/с каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит 41,856 млн б/с.

Британский журналист Бен Марлоу заявил, что данное решение стало унизительным для президента США Джо Байдена. Ведь президент США в начале года прилетел в Джидду, чтобы просить наследного принца Мухаммеда бен Салмана «сделать обратное», сообщает телеканал «360».

Отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

Тогда же сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

9 сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. Для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти будут снижены на $2 за баррель.

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