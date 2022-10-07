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В Херсонской области военные Украины расстреляли 16 мирных жителей

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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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Военные Украины расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка в северной части Херсонской области. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«В Великой Александровке на глазах у односельчан укронацисты расстреляли местных 16 жителей», — написал он в Telegram-канале.

Также глава ВГА подчеркнул, что «укронацисты воспринимают жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать без разбора».

29 сентября в Сети появилось видео последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Херсоне. В результате обстрела пострадали шесть человек.

26 сентября ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Также система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Новой Каховке.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках усилились на фоне проведения референдумов о вхождении этих территорий в состав России.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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