Торговцы в Анталье и Белеке просят решить проблему с картами «Мир»

Торговцы в турецких курортных городах Анталья и Белек заявили, что не смогут начать новый туристический сезон, если не решится проблема с российской платежной системой «Мир». Как пишет 7 октября газета Aydınlık, продавцы в магазинах высказывают мнение, что Анкара должна сопротивляться давлению Вашингтона.

Продающая текстиль Филиз Вурал поделилась, что торговля в Турции идет лучше всего в октябре-ноябре, когда приезжает второй поток туристов. Затем на заработанные деньги владельцы лавок могут жить всю зиму.

«Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон», — говорит женщина.

Еще один продавец текстиля Мурат Хонам заявил, что русских туристов сейчас невозможно никак привлечь в магазины, если у них нет возможности оплатить покупки системой «Мир».

«Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву? Как может чужая страна играть с нашим хлебом? Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь», — сказал он.

В свою очередь оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что решение о прекращении использования системы «Мир» не соотносится с гостеприимством турецкого народа. Он назвал позором ситуацию, в которой гостей из России ждут, но купить им при этом ничего не позволяют.

5 октября сообщалось, что РФ и Турция рассматривают использование турецкой платежной системы Troy вместо российской «Мир». По информации издания Aydinlik, эту систему и трансакции по ней Турция контролирует самостоятельно, в связи с чем «США будет нелегко найти повод для вмешательства» в ситуацию.

В тот же день гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов заявил, что Турция — очень популярная для отдыха у россиян страна, так что любой платежный инструмент, позволяющий убрать из оборота наличные, будет принят и используем.

В конце сентября ряд турецких банков решил прекратить использование российской платежной системы «Мир». Среди них банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, также прекратили обслуживание карт «Мир» DenizBank и Is Bankasi. По информации агентства Bloomberg, действия финансовых организаций — пример того, как вторичные санкции Соединенных Штатов вынуждают страны дистанцироваться от РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 сентября, комментируя ситуацию, подчеркнул, что необходимо совместно искать пути противодействия давлению, чтобы не наносить вреда отношениям и не лишать комфортных условий российских туристов.

Страны Запада ужесточают санкции против России в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».