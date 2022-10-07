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Президент США Байден: миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война

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Президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом американский лидер заявил 6 октября в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, сообщает NBC News.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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Президент США подчеркнул, что «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина и считает, что он «не шутит», говоря о «потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия», отмечает сайт kp.ru.

Байден отметил, что не представляет себе ситуации, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне.

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году», — приводит слова Байдена «Ридус».

Заявления о ядерном оружии всё чаще звучат на Западе. Применить его против России предложил президент Украины Владимир Зеленский. Находясь в Австралии, он призвал НАТО «превентивно» ударить по России, напоминает телеканал «360».

В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша резко отреагировали на заявления Зеленского, подчеркнув, что позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерной войне не терпит изменений, отмечает НСН.

Ранее 7 октября политолог Александр Казаков в беседе с «Известиями» назвал призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести «превентивный ядерный удар» по России провокацией третьей мировой войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.

4 октября директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран «ядерной пятерки» о недопустимости развязывания ядерной войны. Как пишет RT, российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В конце сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, сообщает телеканал «Звезда»

21 сентября российский лидер Владимир Путин в телеобращении указал на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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