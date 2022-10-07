Опубликованы первые кадры с места обстрела ВСУ автобуса под Херсоном
Опубликованы первые кадры с места обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) автобуса под Херсоном.
На записи видно, что гражданский автобус, который попал под обстрел, превратился в груду металла. Также сильные повреждения получила фура, находившаяся рядом с автобусом.
Инцидент произошел ранее в этот день. ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус.
В результате обстрела пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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