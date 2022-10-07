В Англии число бездомных украинцев выросло на 22% за месяц

Численность бездомных украинцев в Англии выросла за месяц на 22%, сообщает The Independent в пятницу, 7 октября.

Издание подчеркивает, что с февраля 2022 года на британскую территорию в статусе беженцев прибыло более 1,9 тыс. украинских семей.

В таких условиях английское правительство обратилось к центральным властям Соединенного Королевства с просьбой о поддержке, отмечает «Газета.Ru».

Депутат Лейла Моран сказала The Independent, что число беженцев с Украины, которые остались без крова, шокирует и требует срочных мер от британского руководства. Тем временем газета не исключает, что ситуация может в скором времени ухудшиться, о чем власти уже предупреждают различные благотворительные организации.

1 сентября украинское издание «Страна» предупреждало о вероятности беженцам в Британии остаться на улице из-за прекращения правительственной поддержки. Поводом для выхода из программы стали задержки выплат. В итоге владельцам жилья стало невыгодно предоставлять мигрантам крышу над головой.

27 августа издание The Guardian сообщило, что украинские беженцы в Великобритании столкнулись с бедственным положением. Некоторые из них пожаловались, что не могут платить большие депозиты. Кроме того, у них нет опыта общения с арендодателями или приобретения добровольного поручителя. Тех же украинцев, у которых есть деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, просят оплатить депозит от шести до двенадцати месяцев вперед.

Ранее, 16 августа, отмечалось, что многие семьи, которые разместили у себя беженцев с Украины, начали обращаться к правительству с требованием увеличить им пособие на содержание мигрантов.

В том же месяце бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало результаты опроса, согласно которому только менее 25% опрошенных готовы предоставить временное и бесплатное жилье в королевстве на срок более года.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.