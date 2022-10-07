ЦТАК: глава КНДР Ким Чен Ын поздравил с семидесятилетием президента Владимира Путина

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 7 октября.

«Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул, что российский лидер энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс. Кроме того, по словам северокорейского лидера, что без воли Путина Россия не смогла бы сейчас так успешно защищать достоинство государства, а также его фундаментальные интересы от угроз со стороны США и их «вассальных сил».

Ранее в этот день президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем письме он пожелал российскому лидеру здоровья, сил и любви семьи и народа.

6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в свой день рождения Путин встретится с лидерами стран СНГ. Он допустил, что главы стран СНГ поздравят российского лидера с юбилеем, хотя протокол этого никогда не предусматривает.

В прошлом году в свой день рождения Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Песков пояснил, что российский лидер отпраздновал в напряженном режиме.