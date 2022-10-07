Россияне стали чаще обращаться к нотариусам и грузчикам
В России вырос спрос на услуги адвокатов, нотариусов и грузчиков. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», результаты есть в распоряжении «Известий» 7 октября.
Эксперты изучили изменение спроса в период с 21 по 30 сентября. Выяснилось, что сильнее всего вырос спрос на услуги нотариусов — на 549%. При этом в Москве он стал выше на 570%, а в Санкт-Петербурге — на 861%.
Запрос на услуги адвокатов и юридические консультации увеличился на 48%. На 9% востребованнее стала перевозка вещей и грузов.
В конце сентября сообщалось, что жители Москвы стали чаще обращаться за психологической помощью.
Как правило, в службу поддержки чаще обращаются женщины среднего возраста с высшим образованием. Основные их запросы связаны с семейными и детско-родительскими отношениями.