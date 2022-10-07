Иммунолог рассказала о влиянии горячей ванны на нервную систему

Прием горячей ванны расслабляет человека, расширяет сосуды по всему организму, а это благоприятно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, подчеркнула врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью URA.RU в пятницу, 7 октября.

«Горячая ванна имеет расслабляющий эффект, расширяет сосуды в мышцах, в органах. Это расслабление влияет на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, особенно если ванна с морской солью, эфирными маслами. Например, лаванда очень хорошо расслабляет», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Как подчеркнула Ярцева, прием горячей ванны способствует снятию спазмов. Также ванна с горячей водой помогает и в дерматологическом аспекте.

«Даже иногда спасает, если у людей спазм мочеточника, песочек идет. Надо сесть в горячую ванну и это снимает спазм. Да и в целом, когда человек зарождается, он находится в воде. Девять месяцев человек находится в водной среде. Погружаясь в ванну, наши рецепторы вспоминают, что когда-то была теплая и приятная жидкость вокруг», — пояснила иммунолог.

21 августа врач-терапевт Вера Сухова заявила, что прием горячих ванн категорически противопоказан людям, страдающим от болезней сердечно-сосудистой системы, тромбофлебита, сахарного диабета, миомы матки, кисты яичника, а также в период беременности со второго триместра.