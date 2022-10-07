Реклама
Прямой эфир
Общество
Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки
Политика
Лавров уличил Запад в использовании вопросов экологии в своих интересах
Мир
Ким Чен Ын в поздравлении отметил заслуги Путина в «строительстве сильной России»
Мир
Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине
Экономика
В России зафиксировали снижение цен на лосося
Мир
Лукашенко заявил о выходе на новый уровень партнерства Москвы и Минска
Общество
В Запорожскую область доставили 42 новых школьных автобуса
Армия
Власти Энергодара исключили прорыв украинских боевиков к Запорожской АЭС
Армия
Чеченский батальон занял важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 7 октября
Мир
В США заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину

Иммунолог рассказала о влиянии горячей ванны на нервную систему

Врач-терапевт Ярцева: прием горячей ванны благоприятно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы
0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прием горячей ванны расслабляет человека, расширяет сосуды по всему организму, а это благоприятно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, подчеркнула врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью URA.RU в пятницу, 7 октября.

«Мир внутри»: как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации
Психологи призвали соблюдать информационную гигиену и не вступать в политические споры

«Горячая ванна имеет расслабляющий эффект, расширяет сосуды в мышцах, в органах. Это расслабление влияет на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, особенно если ванна с морской солью, эфирными маслами. Например, лаванда очень хорошо расслабляет», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Как подчеркнула Ярцева, прием горячей ванны способствует снятию спазмов. Также ванна с горячей водой помогает и в дерматологическом аспекте.

«Даже иногда спасает, если у людей спазм мочеточника, песочек идет. Надо сесть в горячую ванну и это снимает спазм. Да и в целом, когда человек зарождается, он находится в воде. Девять месяцев человек находится в водной среде. Погружаясь в ванну, наши рецепторы вспоминают, что когда-то была теплая и приятная жидкость вокруг», — пояснила иммунолог.

21 августа врач-терапевт Вера Сухова заявила, что прием горячих ванн категорически противопоказан людям, страдающим от болезней сердечно-сосудистой системы, тромбофлебита, сахарного диабета, миомы матки, кисты яичника, а также в период беременности со второго триместра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022