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Экс-разведчик США назвал призывы Зеленского ударить по РФ криком о помощи

Экс-разведчик США Риттер: призывы Зеленского ударить по РФ похожи на крик о помощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном ударе по России» являются криком о помощи. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе с «Известиями» 7 октября.

«Я думаю, что мы должны рассматривать слова Зеленского как слова человека, который понял, что его игра подошла к концу. Это крик о помощи, который никто не замечает и Запад на него не ответи», — сказал он.

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Риттер добавил, что украинский лидер — авантюрист, который использует все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. По мнению экс-разведчика, Зеленский думает, что во всем мире ему помогут и он «даже не осознает, что его используют».

«Если бы Россия мобилизовала свои ядерные силы для того, чтобы нанести удар по США, возможно, тогда бы мы рассматривали возможность ядерного удара. Но правительство США ясно дало понять, что не видит никаких действий со стороны России, которые показали бы какую-либо подготовку к ядерному удару. Нет никаких подтверждений тому, что Россия собирается использовать свое ядерное оружие сейчас или в ближайшем будущем», — отметил он.

Ранее, 6 октября, Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что после этих слов Зеленскому следует обратиться к психиатру.

В этот же день представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад разжигает ядерную войну руками президента Украины. Она также отметила, что руками украинского президента Запад может уничтожить планету.

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