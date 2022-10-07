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Байден заявил об угрозе «ядерного армагеддона» впервые со времен Карибского кризиса

Президент США Байден: миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Об этом 6 октября заявил президент США Джо Байден.

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«Мы не сталкивались с перспективой [ядерного] Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году», — цитирует NBC News слова Байдена в ходе мероприятия по сбору средств для Комитета по предвыборной кампании Демократической партии в Нью-Йорке.

Президент США назвал российское руководство виноватым в сложившейся мировой угрозе и отметил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие».

6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил об отсутствии у России планов применять ядерное оружие. В связи с этим Вашингтон не намерен корректировать расстановку своих ядерных сил.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении указал на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

После этого Байден на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке заявил, что в США видят в высказывании Путина угрозу в сторону Европы, а также угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

О готовности применить ядерное оружие «в случае необходимости» заявляла премьер-министр Лиз Трасс 24 августа, когда она занимала пост главы МИДа страны.

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