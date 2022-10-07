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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной пристыковался к МКС

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Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российской женщиной-космонавтом Анной Кикиной на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно в пятницу, 7 октября, из трансляции, которая велась на сайте NASA.

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Стыковка корабля с экипажем миссии Crew-5 на борту произошла в автоматическом режиме в 00:02 мск.

Ранее, 5 октября, ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon во Флориде стартовала к МКС с экипажем из четырех человек. В экипаж Crew-5 вошли американские астронавты Николь Мэнн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.

4 августа стало известно, что Кикина будет привлекаться к работам на американском сегменте МКС. Она будет ассистировать во внешнекосмической деятельности, помогать при работе с робототехникой и выполнять различные научные задачи.

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит к МКС на американском Crew Dragon.

По плану продолжительность пребывания экипажа на МКС составит 145 суток.

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