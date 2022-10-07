Политолог Кошкин заявил о призыве Зеленского к термоядерной войне

Президент Украины Владимир Зеленский подталкивает мир к термоядерной войне. Об этом в пятницу, 7 октября, в интервью «Известиям» заявил политолог Андрей Кошкин.

«Сегодня Зеленский разнуздано призывает весь мир к третьей термоядерной войне. Его кураторы в Вашингтоне и Лондоне потворствуют этому и не ограничивают его в действиях. Естественно, что в такой ситуации накаляется атмосфера, но при этом Россия не дает никакого повода. Всё, что связано с применением ядерного оружия, кратно заявляется на Западе. Они обсуждают эту тему, они призывают к тому, чтобы применялось тактическое ядерное оружие в Европе. Россия категорически против этого», — сказал политолог.

Кошкин также отметил, что НАТО выступает за то, чтобы конфликт вокруг Украины обострялся до предела, так как указания США о прекращении поставок боевой техники еще не поступало. По словам эксперта, Зеленский стал марионеткой, выполняющей предписания Вашингтона в попытках угодить Западу.

Ранее в этот день политолог Александр Казаков назвал призыв украинского лидера нанести «превентивный ядерный удар» по России провокацией третьей мировой войны. Это была не первая спекуляция киевского режима, как отмечает Казаков, и в прошлый раз с подобными заявлениями Украина выступала, когда заявила о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке.

Накануне, 6 октября, Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что после этих слов Зеленскому следует обратиться к психиатру.

В этот же день представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад разжигает ядерную войну руками президента Украины. Она также отметила, что руками украинского президента Запад может уничтожить планету.