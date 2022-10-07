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Лавров уличил Запад в использовании вопросов экологии в своих интересах

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Фото: Global Look Press/Andreas Arnold
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Тенденция злоупотребления экологической проблематикой для продвижения узкокорыстных, в том числе экономических интересов нарастает среди западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 7 октября.

«Нарастает тенденция злоупотребления со стороны развитых стран природоохранными лозунгами в целях продвижения своих узкокорыстных конъюнктурных, в том числе экономических интересов», — указал министр.

Ранее, 15 июля, спецпосланник президента США по климату Джон Керри сообщил, что Вашингтон тщательно изучает предложения российского лидера Владимира Путина по климатической повестке. Нынешнее десятилетие, как подчеркнул Керри, является критическим в вопросах борьбы с изменениями климата.

Материал дополняется.

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