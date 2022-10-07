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Джулиан Лэйн по-русски пригрозил Туйнову во время взвешивания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Американский боксер Джулиан Лэйн по-русски пригрозил российскому кикбоксеру Владиславу Туйнову во время взвешивания в рамках турнира PRAVDA. Соответствующие кадры опубликовали «Известия» 7 октября.

«Ему хана», — сказал по-русски Лэйн, после чего в зале раздались аплодисменты.

После взвешивания бойцы сразились в «битве взглядов», после чего они пожали друг другу руки и разошлись.

Ранее, 6 октября, Туйнов пообещал «дать люлей» американцу Лэйну. Российский спортсмен предположил, что за происходящим будет интересно наблюдать.

3 октября Лэйн рассказал, что с детства мечтал стать боксером. Американский спортсмен отметил, что всегда выходит на ринг за победой и рассчитывает только на нее.

Бой Туйнова и Лэйна состоится 7 октября.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лэйн против Влада Туйнова. Главным событием вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова и серба Александра Илича.

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