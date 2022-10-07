Реклама
Прямой эфир
Мир
Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине
Экономика
В России зафиксировали снижение цен на лосося
Экономика
В России сократят поддержку газомоторной отрасли
Общество
В Запорожскую область доставили 42 новых школьных автобуса
Армия
Власти Энергодара исключили прорыв украинских боевиков к Запорожской АЭС
Армия
Чеченский батальон занял важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 7 октября
Мир
В США заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину
Мир
США ликвидировали одного из лидеров ИГ
Мир
Премьер Венгрии призвал изменить ошибочную санкционную политику Европы
Экономика
Суды признали банкротами более 194 тыс. россиян

Эксперты рассказали о сроках интеграции ЗАЭС в энергосистему России

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На интеграцию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую энергосистему могут уйти ближайшие недели или даже месяцы. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты из отрасли, комментируя новости о передаче объекта под управление РФ.

Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Специалисты напомнили, что хотя атомная станция сейчас находится в «спящем режиме», постоянные провокации всё же могут привести к радиационной аварии. На этом фоне не прекращается обсуждение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Для этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь поехал в Киев, а в конце недели направится в Москву.

Кроме того, 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять ядерный объект, а также имущество, необходимое для осуществления его работы, в федеральную собственность после официального вхождения территории в состав РФ. Отмечается, что российское правительство до 2028 года должно в том числе установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности станции, выдачи лицензий, аспектов госрегулирования.

Вхождение региона в состав РФ поставило перед властями вопрос: кто займется эксплуатацией станции, с учетом того, что до этого де-юре за это отвечал украинский «Энергоатом». В результате накануне «Росэнергоатом» объявил, что компанией, получившей право эксплуатировать объект, стала АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ядерный субъект: сколько займет интеграция ЗАЭС в энергосистему РФ

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022