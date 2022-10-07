Эксперты рассказали о сроках интеграции ЗАЭС в энергосистему России

На интеграцию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую энергосистему могут уйти ближайшие недели или даже месяцы. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты из отрасли, комментируя новости о передаче объекта под управление РФ.

Специалисты напомнили, что хотя атомная станция сейчас находится в «спящем режиме», постоянные провокации всё же могут привести к радиационной аварии. На этом фоне не прекращается обсуждение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Для этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь поехал в Киев, а в конце недели направится в Москву.

Кроме того, 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять ядерный объект, а также имущество, необходимое для осуществления его работы, в федеральную собственность после официального вхождения территории в состав РФ. Отмечается, что российское правительство до 2028 года должно в том числе установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности станции, выдачи лицензий, аспектов госрегулирования.

Вхождение региона в состав РФ поставило перед властями вопрос: кто займется эксплуатацией станции, с учетом того, что до этого де-юре за это отвечал украинский «Энергоатом». В результате накануне «Росэнергоатом» объявил, что компанией, получившей право эксплуатировать объект, стала АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ядерный субъект: сколько займет интеграция ЗАЭС в энергосистему РФ