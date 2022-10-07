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США и Южная Корея проведут морские учения в ответ на действия КНДР

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Военные США и Республики Кореи (Южной Кореи) проведут учения с участием американского авианосца Ronald Reagan 7-8 октября в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщило агентство Yonhap.

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«Мы продолжим укреплять операционный потенциал и боеготовность в ответ на любые провокации Северной Кореи с помощью совместных учений с участием ударной группы авианосца Ronald Reagan, который снова прибыл к Корейскому полуострову», — цитирует заявление южнокорейского Комитета штабов вооруженных сил Yonhap.

Ранее, 6 октября, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР. По ее словам, обвинительные оценки оборонительных действий США со стороны КНДР не будут проигнорированы американской стороной.

За день до этого США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля». Эти учения стали ответом стран на запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

О запуске баллистической ракеты КНДР стало известно 4 октября. Снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пересек Тихий океан. Ракета преодолела расстояние в 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

После запуска снаряда в Японии сработала экстренная система предупреждения. Японские власти призвали жителей северных регионов страны эвакуироваться. Правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

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