Политолог назвал призывы Зеленского провокацией третьей мировой войны

Политолог Александр Казаков назвал призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести «превентивный ядерный удар» по России провокацией третьей мировой войны. Об этом 7 октября он заявил «Известиям».

Казаков отметил, что это была не первая провокация со стороны Киева. В прошлый раз такая провокация состоялась, когда Украина заявила о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке.

«Призыв Зеленского можно оценивать как провокацию третьей мировой войны. Предыдущая такого же рода глобальная провокация была, когда Украина предложила ускоренное вступление в НАТО», — заявил Казаков

Политолог добавил, что Киев, а также Варшава и страны Прибалтики готовы спровоцировать большую войну в Европе, так как Зеленский понимает, что Украина не выстоит против России.

«Зеленский осознает обреченность. Потому что можно сопротивляться месяц, полгода, год, полтора года, но итог спецоперации России ясен всем трезвомыслящим людям как на Западе, так и на Востоке. Зеленский тоже это понимает, ему западные партнеры объясняют: «Сопротивляйся сколько сможешь, проиграешь всё равно», — подытожил политолог.

Накануне, 6 октября, Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что после этих слов Зеленскому следует обратиться к психиатру.

В этот же день представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад разжигает ядерную войну руками президента Украины. Она также отметила, что руками украинского президента Запад может уничтожить планету.