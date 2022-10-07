В России сократят поддержку газомоторной отрасли — Минфин оптимизировало бюджет на строительство заправок на метане (АГНКС) на 2023–2025 годы, субсидия на 2023-й составит около 1 млрд рублей. Об этом сообщили «Известиям» три участника профильного заседания в Торгово-промышленной палате РФ.

В Минфине подтвердили: в проекте бюджета на эти мероприятия заложено 1,23 млрд рублей в следующем году. В финансовом ведомстве уточнили, что корректировки внесли коллеги из Минэнерго. Там же ранее заявляли, что объем финансирования на поддержку отрасли с 2020-го по 2024 год должен достичь 3,5 млрд ежегодно.

Эксперты считают, что резкое сокращение субсидий может застопорить развитие газомоторной отрасли в стране — заправок на метане в России и так не хватает, что осложняет перевод транспорта на голубое топливо.

В пресс-службе Минфина России пояснили: при том, что в 2022-году на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа предусмотрено 3,75 млрд рублей, на 29 сентября освоены были 0,3 млрд, или 6,9%. При формировании проекта бюджета на ближайшую трехлетку на эту цель заложили 2,15 млрд в 2023 году, 2,95 млрд в 2024-м и 3,48 млрд в 2025-м.

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Метана след: в России сократят господдержку газомоторной отрасли