Немецкий журналист Габор Штейнгарт поставил под сомнение победоносные лозунги западных политиков относительно ситуации вокруг Украины. Об этом 4 октября он написал в статье для издания Focus Online.

«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — говорится в статье.

Журналист напомнил о некоторых военных конфликтах, которые начинались с благородных намерений, однако закончились огромными неудачами. По его мнению, после 1945 года Запад особенно «преуспел» в неудачах.

Штейнгарт отметил, что для Германии Россия была выгодным экономическим партнером и близким соседом. Именно эти факторы и отличают американские интересы от немецких. Географию, пишет журналист, нельзя игнорировать. Он добавил, что в сложившейся ситуации важно построить новый европейский мирный порядок, который должен также учитывать интересы Российской Федерации.

3 октября посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения между Германией и Россией достигли низшей точки, и «света в конце этого туннеля не видно».

Вместе с тем в середине сентября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах.

После начала российской спецоперации Германия стала активно поддерживать санкции против России и оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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