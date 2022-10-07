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В Запорожскую область доставили 42 новых школьных автобуса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Запорожскую область прибыли 42 новых автобуса для перевозки школьников взамен старых украинских пазиков. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в пятницу, 7 октября, показал прошлое и будущее школьных автобусах на новых территориях РФ.

«Здесь пазики и газели как в новом, так и в старом кузове. Самое главное, что всё работает и совершенно новое, прямо с завода. Даже сиденье еще в пакетах. Но долго машины здесь не простоят. В самое ближайшее время автобусы отправятся по школам Запорожья», — поделился корреспондент.

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В первую очередь машины поступят в самые отдаленные школы, но даже эти 42 машины — только начало. Планируется заменить весь автопарк.

«Первая партия — 42 единицы. В середине октября будет еще одна партия в количестве 13 машин. В дальнейшем планируются поставки также в зависимости от потребности в Запорожской области», — рассказал заместитель директора по общим вопросам департамента образования и науки региона Сергей Вдовиченко.

Отмечается, что новые власти области уже готовы выделять средства на ремонт и обслуживание автопарка.

На кадры попали и старые украинские автобусы, которые служат более 18 лет. У них, по рассказам водителей, непригодная в зиму резина и аккумулятор, которому осталось недолго.

Кроме того, украинские боевики при отступлении успели угнать часть школьного автопарка района и оставили только те машины, которые могли и не доехать до соседнего региона.

Как уточняется, что на весь Мелитопольский район, где учатся около 600 детей, осталось всего восемь «еле живых» школьных автобусов.

«Известия» уже показывали 15 августа восстановление жизни после освобождения от украинских националистов в Мелитополе. Сотрудники правопорядка изучают российское законодательство, проходят проверки и патрулируют улицы, чтобы поддерживать порядок.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании.

Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

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