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«Известия» показали подготовку мобилизованных резервистов на танках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Добровольцы и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят боевое обучение и слаживание на полигонах под контролем опытных инструкторов перед вступлением в ряды российской армии. Так, 7 октября корреспондент «Известий» Александр Морозов поделился кадрами обучения новобранцев на танках.

Перед отправкой в расположение боевых частей резервисты проходят курс «молодого бойца», в данном случае рассчитанный на 10–15 дней. В основном отрабатывается взаимодействие между военными.

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Освоить зенитное орудие, боевую машину пехоты или танк на этом учебном полигоне мобилизованным из центральной России помогают инструкторы группировки «Отважные».

«Пять выстрелов в минуту на расстоянии 10 км. После того как танк оказывается на позиции — залп. Пока экипаж прицеливается по советам инструктора. Каждый выстрел под контролем, чтобы потом экипаж стрелял слаженно и точно», — поделился корреспондент.

Инструктор с позывным «Дирол» отметил, что на полигоне бойцам всё подробно рассказывают, чтобы они ушли подготовленными и чувствовали себя уверенно в технике.

«Берем именно профиль танкистов. Легче переобучить того, кто в танке сидел и понимает, как действовать», — добавил он.

По словам военных наставников, у всех призывников боевой настрой.

Ранее днем, 6 октября, «Известия» показали кадры тренировки мобилизованных на танках. Бойцы проходят короткий инструктаж, после чего отправляются на полигон. Перед выполнением боевых задач их ожидают многочасовые тренировки.

2 октября Министерство обороны России рассказало о подготовке мобилизованных россиян. Отмечается, что их обучают тактическим приемам современного боя, оказанию первой медицинской помощи и использованию средств связи на полях сражений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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