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«Известия» показали кадры работы РСЗО «Град» по позициям националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса военные активно используют реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Благодаря одной машине можно обеспечить огневое подавление противника. Кадрами работы боевой техники поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в пятницу, 7 октября.

На записи показан синхронный пуск двух расчетов. Отмечается, что от РСЗО не спрятаться ни в окопе, ни за бетонными стенами. Установка стреляет единым залпом, накрывая всё вокруг разрушительным огнем.

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И. о. командира боевой машины с позывным «Сэм» рассказал, что «Град» считается нужной и полезной техникой, так как одной машиной можно обеспечить огневое подавление противника.

«Машина служит исправно, поломки минимальные, всё чинится 5–10 минут. Серьезных поломок не было, во время боевых задач машина не подводила ни разу», — поделился российский военнослужащий с позывным «Белый».

Отмечается, что за установки 20 секунд выпускают по 40 снарядов. После каждого залпа происходит смена позиций, так как по просчитанной траектории может прилететь ответный снаряд.

«Наш корректировщик засек диверсионно-разведывательную группу противника, которая передвигалась по лесопосадке. Мы быстро среагировали, выдвинулись на позицию и уничтожили», — поделился российский военнослужащий с позывным «Белый».

Ранее, 4 октября, Минобороны РФ рассказало, что способность «Градов» «полностью развернуть и переломить» вражеское наступление обусловлена мощностью ударов машины. Машины поражают множество целей, в числе которых украинские командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи.

Также 23 сентября в Минобороны рассказали, что удары реактивных систем корректируются с помощью беспилотников. Такой тандем в числе прочих факторов способствует эффективному уничтожению украинских националистов и их фортификационных сооружений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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