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Власти Энергодара исключили прорыв украинских боевиков к Запорожской АЭС

Власти Энергодара: вероятность прорыва украинских боевиков к Запорожской АЭС сводится к нулю
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Прорыв боевиков Украины в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодара, где расположен объект, невозможен. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил глава города Александр Волга.

Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Он подчеркнул, что российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию. Более того, любые наступательные действия противника осложняются за счет водной преграды.

«Те боевые части, которые располагаются на охране самого города и ЗАЭС, всегда находятся в боевом состоянии, ведут наблюдение, и, естественно, мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводятся к нулю», — приводит слова Волги «РИА Новости».

Ранее, 1 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную линию Энергодара. В городе прогремело 13 взрывов.

30 сентября в Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики открыли огонь по жилым кварталам Энергодара и территории ЗАЭС. Огневые средства украинских войск были подавлены ответным огнем российской артиллерии.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ударили по колонне машин, стоящей на выезде в освобожденную часть региона.

30 сентября президент России Владимир Путин после подведения итогов референдумов подписал указы о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не предаст людей из освобожденных территорий, обеспечит их защиту, а также поможет восстанавливать инфраструктуру.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято в результате обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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