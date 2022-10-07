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Опубликованы кадры пуска неуправляемых снарядов Ми-35 с кабрирования

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в рамках спецоперации РФ используют специальный прием, прозванный летчиками кабрированием, — он применяется для внезапной стрельбы неуправляемыми ракетами по целям на большом удалении. Кадры успешного выполнения боевых задач армейской авиации Западного военного округа в пятницу, 7 октября, опубликовало российское Минобороны.

Ми-35 мчится над землей на предельно малой высоте — 5–7 м — на скорости примерно 200 км/ч. Таким образом вражеская система противовоздушной обороны не может засечь многоцелевые вертолеты. Перед самой лесополосой машина задирает нос, поднимается в воздух, выныривает из-за лесной чащи и выпускает снаряды — это максимально внезапный маневр для противника: невероятно быстрый вертолет появляется словно из ниоткуда, обрушивает всю мощь на врага и исчезает, как будто авиации и вовсе не было.

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80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты, выпускаемые Ми-35, летят по навесной траектории на несколько километров вдаль и бьют по цели. Под каждым крылом вертолета таких снарядов насчитывается по 20 единиц, всего — 40. Также машины могут оснащаться управляемыми ракетами, что позволяет работать по тяжелой бронированной технике. Как итог успешно выполненной армейской авиацией задачи — были ликвидированы замаскированные опорные пункты управления и украинская бронированная техника.

Перегрузка боекомплекта проходит по несколько раз в день: экипажи вертолетов на постоянной основе получают от разведки сведения о местоположении новых целей и совершают частые боевые вылеты для их ликвидации. Такой интенсивной работой летчиков обусловлен высокий расход снарядов.

Вертолет Ми-35 — одна из самых эффективных сил армейской авиации и средств поддержки российских военных сил. Его ракеты способны подавить наступление, уничтожить очередной танк, бронетранспортер, минометный расчет. Также экипажи авиации выполняют доставку десанта и военных грузов.

Ми-35 работают в составе смешанных вертолетных групп — это эффективный прием, направленный на увеличение ударного потенциала российской авиации. 26 сентября корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал о работе вертолетов в таком составе. В частности, парные маневры активно применяются вертолетами Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 «Крокодил», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8 «Терминатор».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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