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Эксперт назвал важную причину успеха российских войск на Артемовском направлении

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Успехи союзных войск на Артемовском направлении, где 6 октября было освобождено село Зайцево, связаны в том числе с тем, что на этом участке фронта уменьшилось количество подразделений Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Ради «перемоги» на Херсонское, Николаевское и Запорожское направления перебросили приличные силы из-под Донецка. И вот союзные силы взяли Зайцево, там идут наступательные действия. А на других направлениях мы находимся в стратегической обороне», — сказал он.

Он выразил мнение, что в ближайшее время и на этих участках фронта наступит перелом.

«Сейчас все силы ВФУ вложили в контрудар на Харьковском направлении, затем на Красном Лимане. У них потери, которые надо восполнять, люди устали, потеряно очень много техники, самолетов, беспилотников. У них огромный расход боеприпасов, ГСМ. Бесконечно наступление продолжаться не может — это законы [военных конфликтов]», — добавил эксперт.

По его словам, дальше украинским боевикам придется уходить в оборону или отступать.

«Пока они еще стараются наступать, но, судя по всему, момент их успехов уже давно прошел. Думаю, что мы увидим, как они выдохнутся, уже в этом месяце», — отметил Дандыкин.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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