США ликвидировали одного из лидеров ИГ

Американские военные в результате авиаудара в Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), а также его сообщника. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в Пентагоне.

3 сентября ВКС России уничтожили объекты террористов в идлибской зоне деэскалации, предотвратив теракты на объектах ВС РФ и сирийских правительственных сил. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров добавил, что российская авиация нанесла удары по подземным укрытиям незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Руайха и Мсибин.

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