Туйнов и Лэйн сразились в «битве взглядов» на взвешивании

Российский боксер Владислав Туйнов сразился в «битве взглядов» с американским бойцом Джулианом Лейном во время взвешивания в преддверии турнира PRAVDA, в рамках которого спортсмены вступят в поединок. Об этом стало известно 7 октября.

После взвешивания, в результате которого выяснилось, что вес Туйнова составляет 77,5 кг, американский боксер подошел к россиянину, и бойцы несколько секунд агрессивно смотрели друг другу в глаза. «Битва взглядов» завершилась рукопожатием, и боксеры разошлись.

Ранее, 6 октября, Туйнов пообещал «дать люлей» американцу Лэйну. Российский спортсмен предположил, что за происходящим будет интересно наблюдать.

3 октября Лэйн рассказал, что с детства мечтал стать боксером. При этом свою спортивную карьеру он начал как борец. Американский спортсмен отметил, что всегда выходит на ринг за победой и рассчитывает только на нее. Он намерен победить и в поединке, который предстоит ему в Москве.

Бой Туйнова и Лэйна состоится 7 октября.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.