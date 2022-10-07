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В Рослесхозе предварительно оценили ущерб от лесных пожаров 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ущерб от лесных пожаров в 2022 году будет в три раза меньше, чем годом ранее. Такое мнение высказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в интервью «Известиям».

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В 2021 году ущерб от пожаров составил почти 11 млрд рублей. Точные суммы ущерба за 2022 год в Рослесхозе подсчитают к весне следующего года. Как отмечается, на размеры ущерба повлияет тот факт, что в 2022 пожары прошли по площади лишь в 3,4 млн га.

«В этом году у нас ситуация с лесными пожарами намного лучше, чем была в прошлом. В 2021 году площадь, пройденная огнем, превысила 10 млн га. В этом году она в три раза меньше — 3,4 млн га», — отметил Советников.

Существенный вклад в сокращение площадей внесло дополнительное финансирование, добавил глава Рослесхоза. Он отметил, что если в прошлом году на все пожары было выделено 6 млрд рублей, то в 2022-м — 14,2 млрд.

«Мы любой пожар оцениваем в деньгах, но это некий потенциальный доход, который в теории могло бы получить государство. Если бы не было пожара, если бы туда пришел лесопользователь, если бы он срубил, вывез, заготовил. В реальности эти цифры скорее про статистику, чем про жизнь», — рассказал Советников.

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