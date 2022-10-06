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Депутат ГД назвал новые антироссийские санкции ограничениями против населения ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Новые антироссийские санкции Брюсселя будут работать портив населения и бизнеса стран Евросоюза (ЕС). Об этом 6 октября заявил «Известиям» депутат Госдумы РФ, член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

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«ЕС ввел санкции против России, но при ближайшем рассмотрении он ввел санкции против собственного населения и собственного бизнеса», — сказал депутат.

Так, собеседник напомнил о введении блоком потолка цен на российскую нефть, который начнет действовать с предстоящей зимы. В этой связи он отметил, что дружественные страны получат выгоду от поставок российской нефти за счет снижения стоимости ресурса, в то время как в странах Евросоюза такая мера спровоцирует банкротство производств, рост безработицы, усиление инфляции и падение ВВП.

Он добавил, что в ЕС назрел кризис политической системы и с этим должны разбираться европейское общество и бизнес.

«Очевидно, что в Европе назрел кризис политической власти, и надеюсь, он не приведет к кровавым революциям в ряде стран», — отметил Нифантьев.

6 октября ЕС принял новый пакет антироссийских санкций, которые вступят в силу с 7 октября. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

В сентябре президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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