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Более 30 националистов и две боевые машины пехоты уничтожены расчетом РСЗО в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В зоне проведения специальной операции по защите Донбасса экипаж реактивной системы залпового огня (РСЗО) под командованием младшего сержанта Субутая Кара-Сал нанес прицельный удар по позициям украинских боевиков, в результате чего были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП) и более 30 националистов. Российские военные ежедневно сталкиваются с различными задачами, о новых подвигах бойцов Минобороны РФ сообщило в пятницу, 7 октября.

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Отмечается, что украинские националисты пытались прорваться вглубь территорий, подконтрольных российским военным, поэтому после ответного огня со стороны военных РФ и последующим отступлением боевиков, сержант Субутай Кара-Сал оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район.

Украинские боевики, стремясь вернуть утраченные позиции, предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи, однако сержант Илья Зерщиков, действуя в составе группы российских десантников, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся националистов. В течение суток группа, в составе которой действовал сержант, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов, что привело к их отступлению.

Вооруженные формирования украинских националистов очередной раз пытались вклиниться вглубь обороны и атаковать позиции российских военнослужащих. Однако в процессе обороны расчет под командованием сержанта Андрея Зинченко вел прицельное поражение боевиков, в результате чего было уничтожено четыре БМП и до 15 боевиков.

В Минобороны рассказали, как в результате обстрела со стороны боевиков на командном пункте подразделения было выведено из строя оборудование, обеспечивающее электропитание российской армии. Несмотря на минометный обстрел, сержант Парамонов восстановил работоспособность средств связи, что позволило не допустить потери управления подразделением. После этого он вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил до пяти националистов.

Ранее днем, 5 октября, ведомство рассказало, как в ходе наступления экипажа РСЗО «Ураган», в составе которого выполнял боевые задачи сержант Мусаиб Умаров, был нанесен прицельный удар по опорному пункту националистов. В результате были уничтожены ротный склад боеприпасов, до 10 человек личного состава и две единицы автомобильной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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