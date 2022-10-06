Сенатор поддержал обсуждение провоцирования Зеленским ядерной войны в Совбезе ООН

Призывы президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России следует обсудить в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил «РИА Новости» в четверг, 6 октября, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«Создается впечатление абсолютной неадекватности Зеленского. Он не понимает, какие могут быть последствия от реализации его слов. Он провоцирует фактически ядерную войну между Россией и НАТО, от которой погибнет весь мир», — сказал сенатор.

6 октября Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы якобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах против России оставлять нельзя.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что после этих слов Зеленскому следует обратиться к психиатру.

В этот же день представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад разжигает ядерную войну руками президента Украины. Она также отметила, что руками украинского президента Запад может уничтожить планету.