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Кремль подтвердил намерение Путина провести переговоры с Эрдоганом

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин планирует провести телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Да, есть», — цитирует в четверг, 6 октября, ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Он добавил, что у российского лидера запланирована серия телефонных переговоров.

Ранее тем же днем, 6 октября, Эрдоган заявил о планах переговорить с Путиным. Отмечается, что одной из тем диалога станет вывод российских удобрений на мировые рынки.

27 сентября Путин обратил внимание, что экспортные поставки зерна и удобрений из России по-прежнему затруднены, что грозит мировым продовольственным кризисом. Он отметил, что главная причина происходящего — действия «коллективного Запада».

Президент Турции также указывал, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а на территорию Евросоюза, а в МИД России подчеркивали, что география движения судов, которые отправились из черноморских портов Украины, не соотносится с задачами ООН в помощи странам Азии и Африки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля в Стамбуле подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Как затем не раз отмечали в Москве, российская часть сделки по доступу продукции на рынки не исполняется. В ООН обещали российской стороне оказать содействие в допуске продукции и удобрений на мировые рынки.

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