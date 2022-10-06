Госдеп спрогнозировал характер возможных переговоров Байдена и Путина

На возможной встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина невозможно будет вести разговоры «как прежде». Об этом заявил 6 октября Госдепартамент.

Ранее в этот день президент США заявил, что допускает возможность встречи с российским коллегой. Политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что главы двух государств на саммитах G20 или АТЭС могут обсудить ситуацию на Украине.

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